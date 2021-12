Inter: i botti non sono il 31 dicembre, ma a gennaio e febbraio

Ieri si è festeggiato il Natale con l’Inter che lo ha fatto da campione d’inverno vista la prima posizione e il +4 sul Milan secondo. I nerazzurri passeranno anche l’ultimo dell’anno davanti a tutti ma i veri botti non saranno il 31 notte, bensì tra gennaio e febbraio.

COMODI – Allacciamoci le cinture, mettiamo da parte i botti e risparmiamoli per due mesi infernali. L’Inter è vero che ha fatto uno straordinario cammino fin qui con un girone d’andata che è andato anche oltre le aspettative di molti. Ma il girone di ritorno si aprirà in maniera cruciale. Il 6 gennaio c’è la ripresa con Bologna-Inter, poi i nerazzurri ospitano prima la Lazio il 9 gennaio e poi la Juventus il 12 (finale Supercoppa italiana). 4 giorni dopo, il 16 gennaio, è derby lombardo contro l’Atalanta di Gasperini al Gewiss Stadium per poi ospitare Empoli e Venezia il 19 e 22 gennaio. Qui ci sarà una pausa nazionali dove Inzaghi spera di non perdere niente prima di tornare in campo il 6 febbraio prima con il derby contro il Milan e poi volando a Napoli il 13 febbraio con la super sfida di Champions League il 16 contro il Liverpool. Insomma, un mese (di partite, comprendendo la pausa nazionali), d’inferno. Riuscirà l’Inter a risparmiare i botti per questo periodo?