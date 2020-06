Inter, Hakimi esclude Semedo: torna di moda Firpo? I dettagli – GdS

Condividi questo articolo

L’arrivo di Achraf Hakimi sfoglia la margherita di contropartite che il Barcellona potrebbe offrire in cambio di Lautaro Martinez. L’Inter, adesso, cerca un incursore di fascia mancina e potrebbe tornare in auge il nome di Junior Firpo

CHE COLPO! – Achraf Hakimi è pronto a diventare un giocatore dell’Inter. Questione di ore, dopo un sabato pomeriggio di trattative frenetiche tra Appiano Gentile e Madrid. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, già domani o martedì potrebbero essere i giorni buoni per la firma dell’esterno destro marocchino. Il progetto Inter conferma di essere tornato finalmente credibile, anche in virtù degli acquisti più recenti (Christian Eriksen) e meno (Romelu Lukaku). Le cifre sono ormai note (le trovate QUI), ma secondo “La Gazzetta dello Sport”, prima della firma sul contratto bisogna decidere le modalità del pagamento e poi Hakimi sbarcherà in Serie A. L’arrivo del marocchino cambia gli equilibri di mercato anche in ottica Lautaro Martinez–Barcellona, allontanando Nélson Semedo come possibile contropartita.

EQUILIBRI – L’Inter non ha fretta di chiudere per Hakimi entro il 30 giugno (cioè martedì), ma il Real Madrid per questioni di bilancio potrebbe volere accelerare. Diventerà il terzo calciatore più pagato in rosa. Dai radar, come dicevamo sopra, esce definitivamente Semedo, che poteva inserirsi nella trattativa con il Barcellona per Lautaro Martinez. Se i catalani troveranno i soldi (almeno 90 milioni), ora la contropartita più interessante resta Junior Firpo.

Fonte: La Gazzetta dello Sport