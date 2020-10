Inter, Hakimi campanello d’allarme: oggi nuovo giro di tamponi

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Hakimi positivo al Coronavirus (vedi QUI), la notizia come annunciato ieri dall’Amministratore Delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è arrivata nel pomeriggio dall’UEFA (vedi intervista) dopo che il calciatore ha effettuato l’intera rifinitura con il resto del gruppo. Oggi nuovo giro di tamponi per la squadra.

NUOVO GIRO DI TAMPONI – Hakimi un campanello d’allarme per l’Inter, che oggi effettuerà un nuovo giro di tamponi per tutta la squadra che continuerà l’isolamento fiduciario come da protocollo, per scongiurare nuove positività. Anche l’esterno marocchino si sottoporrà a un secondo tampone, per confermare o smentire quello effettuato quarantotto ore prima del match di UEFA Champions League contro il Borussia Monchengladbach.