L’Inter fa gruppo, confronto a 360° ad Appiano Gentile. Tante reazioni!

L’Inter si è riunita ad Appiano Gentile per fare il punto sulla situazione dopo la doppia sconfitta in campionato e Champions League. Confronto tra società, staff e giocatori

CONFRONTO − L’Inter vuole ripartire ma per farlo serve ritrovare il gruppo e l’unione di un tempo. Oltre alle parole di Beppe Marotta (vedi articolo), oggi ad Appiano Gentile si è riunita praticamente tutta l’Inter per un confronto a 360 gradi. Dalla società, allo staff tecnico con Inzaghi fino ai giocatori. Diverse le parti in causa per un dibattito acceso e senza peli sulla lingua. Come rapporta il sito Gianluca Di Marzio.com, ognuno ha espresso le proprie idee e le proprie perplessità in merito alla situazione in essere. Soltanto così sarà possibile uscire da questo tunnel