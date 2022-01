Inter, Gosens è un’ulteriore upgrade in termini realizzativi. Grande colpo!

L’Inter è ad un passo dall’acquisto di Gosens. Il laterale tedesco permetterà ai nerazzurri un’ulteriore salto di qualità in termini di gol. Marotta e Ausilio bravissimi

COLPO − L’Inter sta per chiudere l’acquisto di Robin Gosens. Un vero e proprio colpo di mercato targato Marotta e Ausilio, che chiuderanno l’operazione per un totale di 25/26 milioni di euro (tre subito e 22 più bonus dilazionati). Il club nerazzurro ha infatti sfruttato l’opportunità riuscendo ad ingaggiare (attesa per la definitiva fumata bianca) un giocatore, il cui prezzo in estate vacillava sui 35/40 milioni. Ovviamente, il problema legato all’infortunio ha abbassato le pretese del presidente Percassi ma non c’è alcun dubbio sul valore dell’operazione di mercato.

NUMERI − L’arrivo di Gosens regala ad Inzaghi uno dei laterali mancini più forti in circolazione. Un giocatore nato e cresciuto nel 3-5-2 e capace lo scorso anno di segnare complessivamente 11 gol (il migliore nel suo ruolo). Indiscutibile soprattutto dal punto di vista fisico, Gosens potrà essere il sostituito perfetto di Ivan Perisic. Stato fisico permettendo (vedi articolo), l’acquisto del tedesco permetterà all’Inter di un fare un grande upgrade in termini realizzativi. Nelle ultime due annate con la maglia dell’Atalanta, Gosens ha segnato 21 reti complessive, una marea per un giocatore abituato a fare avanti e indietro per 90 e oltre minuti. Se l’attuale Inter, ha già messo a referto 64 gol stagionali (sette tra Dumfries e Perisic), il bottino con un ulteriore goleador dagli esterni può solo incrementare.