Inter, di chi è il Betsson Sport Goal of the Month? I quattro candidati

L’Inter ha comunicato le quattro reti in lizza per il titolo di Inter Betsson Sport Goal of the Month. Tre sono state effettuate da calciatori dell’Inter maschile, una da una calciatrice della squadra femminile.

IL PUNTO – L’Inter ha avuto un mese di febbraio ricco di impegni ed emozioni. In Serie A e Coppa Italia i nerazzurri sono stati protagonisti di un percorso che li porta, fino a questo momento, ad essere ancora pienamente in corsa per il raggiungimento di tutti gli obiettivi stagionali. Per quanto riguarda il Campionato, i meneghini si trovano momentaneamente al primo posto a +1 sul Napoli e +3 sull’Atalanta. In Coppa Italia, i nerazzurri si sono guadagnati l’accesso alle semifinali della competizione, turno in cui sfideranno il Milan per la quarta e quinta volta in stagione.

Inter, i quattro gol in lizza per il premio Betsson Sport Goal of the Month

I CANDIDATI – A proposito del mese di febbraio, la società nerazzurra ha comunicato sul suo sito ufficiale i quattro gol che si contendono il premio Betsson Sport Goal of the Month. Uno siglato da Stefan De Vrij allo scadere del derby, terminato 1-1 grazie al suo tocco decisivo. Due messi a segno da Marko Arnautovic, il primo contro la Fiorentina nel 2-1 di Campionato e il secondo contro la Lazio nel 2-0 di Coppa Italia. Infine la rete di Lina Magull nel pirotecnico 4-4 dell’Inter Women contro la compagine biancoceleste. Ai tifosi non resta che votare il proprio preferito scegliendolo sui profili ufficiali dell’Inter su Facebook, Instagram e X.