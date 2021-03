Inter, giro di tamponi piÃ¹ accurato per tutti dopo D’Ambrosio. Serve tempo

Inter, giro di tamponi più accurato per tutti dopo D’Ambrosio. Serve tempo

Foto di gruppo in Torino-Inter (Photo by Tommaso Fimiano, Copyright Inter-News.it)

L’Inter si è svegliata con l’incubo Covid-19 che, dopo la dirigenza, è tornato a colpire il gruppo squadra. La positività di D’Ambrosio ha fatto scattare il protocollo sanitario previsto. Si attende più di un giro di tamponi dopo quello programmato per oggi

ISOLAMENTO PER D’AMBROSIO – Da oggi e almeno per dieci giorni Danilo D’Ambrosio non sarà a disposizione di Antonio Conte ad Appiano Gentile. Mese già terminato per il jolly difensivo nerazzurro, che avrà modo di recuperare durante la sosta internazionale. Solo dopo potrà tornare per gli impegni di aprile, non appena il tampone sarà negativo e avrà riottenuto l’idoneità. D’Ambrosio, infatti, è risultato positivo al Covid-19 (vedi comunicato) e continuerà l’isolamento domiciliare previsto dal protocollo. Il numero 33 dell’Inter, rientrato a Milano domenica, è a casa e sta bene.

TAMPONI PER TUTTI – Quarantena per D’Ambrosio ma non per il gruppo squadra, che si ritrova solo oggi ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo e dovrà seguire l’iter previsto dal protocollo. Oggi primo giro di tamponi per tutti, ma servirà il monitoraggio nei prossimi giorni prima di poter scongiurare un mini-focolaio in casa Inter. C’è attesa non tanto per i risultati di oggi, quanto per quelli che arriveranno nelle prossime 48 ore, considerando che l’ultimo contatto tra D’Ambrosio e la squadra risale a domenica, prima dell’inizio di Torino-Inter. Da questo punto di vista, si preannuncia una settimana particolarmente pesante in vista di Inter-Sassuolo di sabato sera.