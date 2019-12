Inter, giocatori tornano ad Appiano Gentile: presenti tifosi e dirigenza

Come riporta Marco De Micheli di “Sky Sport”, in collegamento da Appiano Gentile, i giocatori dell’Inter sono arrivati al centro di allenamento. Presente anche la dirigenza: pranzo tutti insieme, poi il primo allenamento nel pomeriggio

IL RADUNO – Le vacanze sono finite, l’Inter torna in campo. I giocatori sono arrivati ad Appiano Gentile in compagnia della dirigenza nerazzurra e sono stati accolti da un centinaio di tifosi. Presenti tutti, anche i giocatori infortunati. Nel pomeriggio ci sarà il primo allenamento dell’Inter agli ordini di Antonio Conte con vista al Napoli: la sfida del San Paolo è in programma il 6 gennaio. L’obiettivo è recuperare i giocatori infortunati: occhi puntati su Stefano Sensi, già rientrato contro il Genoa, Nicolò Barella e Alexis Sanchez.

Fonte: Sky Sport.