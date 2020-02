Inter-Getafe e gli altri ottavi: date e orari dei match di Europa League

Oggi ci sono stati i sorteggi di Europa League. Agli ottavi di finale l’Inter di Conte affronterà il Getafe (QUI il focus sui nostri prossimi avversari). L’UEFA ha quindi comunicato date e orari delle partite. Eccoli

ANDATA OTTAVI DI FINALE, 12 MARZO ORE 18.55

İstanbul Başakşehir vs Copenhagen

Siviglia vs Roma

Eintracht Frankfurt / Salzburg* vs Basilea

LASK vs Manchester United

ANDATA OTTAVI DI FINALE, 12 MARZO ORE 21.00

Inter vs Getafe

Olympiacos vs Wolverhampton

Rangers vs Leverkusen

Wolfsburg vs Shakhtar Donetsk

RITORNO OTTAVI DI FINALE, 19 MARZO ORE 18.55

Getafe vs Inter

Wolverhampton vs Olympiacos

Leverkusen vs Rangers

Shakhtar Donetsk vs Wolfsburg

RITORNO OTTAVI DI FINALE, 19 MARZO ORE 21.00

Copenhagen vs İstanbul Başakşehir

Roma vs Siviglia

Basel vs Eintracht Frankfurt / Salzburg*

Manchester United vs LASK