Inter-Getafe, confermato D’Ambrosio. Sanchez dalla panchina? – Sky

Inter-Getafe è alle porte. I nerazzurri sono determinati a vincere per proseguire il cammino in Europa League. In collegamento su “Sky Sport” Matteo Barzaghi fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione della squadra di Antonio Conte. D’Ambrosio è confermato sulla fascia, dopo l’ottima prova fornita con l’Atalanta. Sanchez potrebbe partire dalla panchina

CONFERME – Le ultime sulla formazione dell’Inter da Matteo Barzaghi: «Si va verso una conferma dell’11 che ha vinto a Bergamo contro l’Atalanta. Un 3-5-2 con Handanovic in porta, Godin, De Vrij e Bastoni a comporre la linea di difesa. A centrocampo D’Ambrosio è Young sulle fasce, con Brozovic in mezzo assieme a Barella e Gagliardini che agiranno da incursori. In attacco confermata la coppia Lautaro Martinez-Lukaku con Sanchez che partirà dalla panchina e potrà dare il suo contributo a gara in corso. Il cileno, entrando in campo quando inizierà a sentirsi la fatica, potrebbe dare quella zampata decisiva che si aspetta Antonio Conte».