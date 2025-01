Inter-Genoa Primavera, formazioni ufficiali: un ritorno in panchina

Inter-Genoa Primavera, formazioni ufficiali appena comunicate dai due club. Si tratta della partita valida per la ventiduesima giornata del Campionato Primavera 1. Nei nerazzurri si registra il rientro di Perez, preso in estate ma subito infortunato.

RITORNO IN CASA – Dopo la vittoria roboante in trasferta contro il Verona per 1-4, l’Inter Primavera torna in campo ma lo fa all’interno del centro sportivo Konami Centre, ossia a casa sua. La squadra di Andrea Zanchetta sfida il Genoa nella 22ª giornata di campionato. I nerazzurri occupano il quarto posto in classifica, con 40 punti conquistati, al pari del Sassuolo e a meno tre dalla Roma. Mentre i genoani sono all’ottavo posto con 31 punti. Il calcio d’inizio del match è in programma alle ore 13:00.

INTER-GENOA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter Primavera (4-3-3): Taho; Aidoo, Zanchetta, Alexiou, Motta; Re Cecconi, Venturini, Topalovic; Mosconi, Lavelli, De Pieri.

In panchina: Michielan, Maye, Spinacce, Perez, Della Mora, Tigani, Garonetti, Pinotti, Romano, Cerpelletti, Putsen

Allenatore: Zanchetta

Genoa Primavera (4-3-3): Lysionek, Meconi, Barbini, Rossi, Nuredini; Ferroni, Papastylianou, Arboscello; Carbone, Arata, Grossi.

In panchina: Magalotti, Klisys, Fazio, Contarini, Dorgu, Mendolia, Pinto, Doucoure, Pagliari, Colonnese, Deseri.

Allenatore: Sbravati

