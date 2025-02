Inter-Genoa, non solo Thuram in dubbio: pure un altro oggi a parte!

In arrivo Inter-Genoa, match valido per la ventiseiesima giornata di campionato. Non solo Marcus Thuram, oggi un altro giocatore non si è allenato con il gruppo.

ULTIME – Si va verso Inter-Genoa, partita valida per la ventiseiesima giornata di campionato (clicca qui per le designazioni dell’AIA). Oggi la squadra si è allenata ad Appiano Gentile e arrivano alcuni aggiornamenti per quanto riguarda l’infermeria. Infatti, Marcus Thuram rimane ancora in dubbio. L’attaccante francese sente ancora dolore alla caviglia e sabato sera a San Siro potrebbe anche sedersi in panchina in modo tale da averlo al 100% contro il Napoli nel match scudetto della giornata numero ventisette. Ma occhio allo stesso tempo ad un altro giocatore. Infatti, Carlos Augusto non si è allenato con il gruppo.

Thuram e Carlos Augusto in dubbio per Inter-Genoa!

UOMINI – Sia Thuram che Carlos Augusto ad oggi sono a rischio per Inter-Genoa. La sensazione è che entrambi saranno convocati ma siederanno in panchina. Al posto dell’attaccante francese, che ha parlato di Lautaro Martinez, Mbappé e anche del rapporto col padre a Cronache di Spogliatoio, potrebbe giocare Joaquin Correa. Con Carlos Augusto verso la panchina, nessun turnover per Alessandro Bastoni, il quale è diffidato e se dovesse essere ammonito salterebbe Napoli-Inter.