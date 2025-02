Inter-Genoa, Inzaghi rischia a centrocampo! La probabile formazione

Simone Inzaghi ha definito le ultime scelte per la partita di questa sera tra l’Inter e il Genoa a San Siro. Spazio ai titolarissimi, con Lautaro Martinez certo per una maglia da titolare.

SCELTE – A poco più di tre ore dalla sfida dell’Inter contro il Genoa a San Siro, si sono delineate le scelte di Simone Inzaghi per questa sera. In porta, come ribadito da più giorni, ci sarà proprio Josep Martinez al suo esordio in Serie A proprio contro il suo passato. La presenza dello spagnolo in porta è stata una scelta obbligata per Inzaghi che a perso Yann Sommer per circa venti giorni. In difesa invece, il tecnico piacentino si affida alla solita esperienza di Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi che torna al centro della difesa. A centrocampo invece, Asllani farà rifiatare Hakan Calhanoglu non al meglio. Ai lati invece, nonostante la diffida, spazio a Nicolò Barella e a Mkhitaryan. In avanti, con Lautaro Martinez giocherà Joaquin Correa che prende il posto dell’infortunato Marcus Thuram.

Inter-Genoa, titolari in campo nonostante le diffide

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.