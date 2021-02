Inter-Genoa, Darmian al posto di Hakimi. Eriksen confermato – Sky

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Inter-Genoa è in programma alle 15:00. I nerazzurri vogliono vincere per consolidare il primato in classifica in Serie A. Darmian prenderà il posto di Hakimi sulla fascia destra. Confermata la fiducia ad Eriksen. Le ultime da “Sky Sport”

LA PROBABILE – L’Inter, alle 15:00, sfiderà il Genoa a San Siro. I nerazzurri vogliono provare ad allungare in classifica sulla Juventus, fermata dall’Hellas Verona, e sul Milan impegnato questa sera contro la Roma. Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri, potrebbe confermare in blocco la formazione che ha trionfato domenica scorsa nel derby. Ecco che quindi, davanti ad Handanovic, ci saranno Skriniar, de Vrij e Bastoni. Darmian prenderà il posto di Hakimi, squalificato, a destra con Barella, Brozovic ed Eriksen confermati in mezzo. Fascia sinistra affidata ancora a Perisic, reduce da un periodo di forma strepitoso. In avanti pronta la coppia Lukaku-Lautaro Martinez.