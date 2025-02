Inter-Genoa 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter ieri sera a San Siro ha battuto il Genoa 1-0, grazie al gol di Lautaro Martinez. Riavvolgendo un po’ il nastro, è possibile individuare cinque dati statistici legati alla partita.

INTER-GENOA 1-0: CURIOSITÀ E DATI STATISTICI DELLA PARTITA

SEI – Lautaro Martinez, mettendo a referto il gol di ieri in Inter-Genoa, sale a quota dieci gol in campionato e diventa il primo marcatore straniero nella storia del club nerazzurro a trovare la doppia cifra di gol in sei stagioni di campionato consecutive.

CENTOTREDICI – Altro record ieri per Lautaro Martinez. Il capitano argentino ha marcato il suo 113 esimo gol in maglia nerazzurra agganciando nella classifica all-time dei marcatori dell’Inter in Serie A Roberto Boninsegna.

VENTITRÈ – In questa stagione l’Inter è parecchia sfortunata sotto porta. Ieri contro il Genoa, la squadra di Simone Inzaghi ha beccato il quindicesimo legno in Serie A e il 23esimo stagionale tra tutte le competizioni. Clamoroso l’incrocio dei pali di Nicolò Barella.

UNO – Strano ma vero, Lautaro Martinez, prima di ieri, non aveva ancora mai segnato al Genoa. Con il colpo di testa messo a referto, il capitano dell’Inter è riuscito a segnare per la prima volta in carriera al Grifone.

DUE – Talismano Josep Martinez. Seconda presenza stagionale e secondo clean sheet consecutivo per il portiere spagnolo, chiamato a sostituire l’infortunato Yann Sommer. Dopo l’esordio in Coppa Italia contro l’Udinese (vittoria per 2-0), ieri ha debuttato in campionato contro il suo ex Genoa (1-0). Inviolato!