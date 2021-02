Inter-Genoa, ballottaggio Vidal-Eriksen. Panchina per Sensi – SM

Vidal Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Inter-Genoa si avvicina. I nerazzurri vogliono vincere per consolidare il primato in classifica in Serie A. Vidal in ballottaggio con Eriksen. Sensi, recuperato, andrà in panchina. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – L’Inter, reduce dalla vittoria nel derby contro il Milan, si gode il primo posto a + 4 in classifica. Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri, potrebbe confermare in blocco la formazione vista contro i rossoneri. Ecco che quindi, davanti ad Handanovic, ci saranno Skriniar, de Vrij e Bastoni. Darmian prenderà il posto di Hakimi, squalificato, a destra con Barella, Brozovic ed Eriksen, favorito su Vidal, in mezzo. A sinistra confermato Perisic, reduce da un periodo di forma strepitoso. In avanti pronta la coppia Lukaku-Lautaro Martinez.