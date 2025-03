Inter, gap shock per fatturato e stipendi in Champions League! – TS

L’Inter si trova nel G8 della Champions League, ma il divario con le avversarie, dal punto di vista economico, è abissale. Nerazzurri fanalino di coda per fatturato e stipendi.

SETTIMA – Almeno economicamente, non c’è partita: Davide che sfida Golia. L’Inter che si affaccia ai quarti di finale di Champions League lascia un gap enorme rispetto alle grandi d’Europa per quanto riguarda fatturato e anche stipendi. E a confermarlo ci ha pensato il quotidiano torinese Tuttosport. Il club di Viale della Liberazione, ancora in corsa per il Triplete insieme a Real Madrid, PSG e Bayern Monaco, si trova al penultimo posto sia per quanto riguarda la classifica del fatturato che per il monte ingaggi. Dati, che ovviamente, fanno riferimento solamente all’attuale G8 della Champions League.

Gap enorme per l’Inter in fatturato e costo rosa con le grandi della Champions League

GAP – Entrando nello specifico, tra le otto formazioni partecipanti ai quarti di finale, i nerazzurri sono al settimo posto per fatturato, anche senza escludere il player trading, con cui i ricavi 2024 salgono a 473 milioni di euro. Dietro c’è solo l’Aston Villa. La società di Birmingham, peraltro, spende in stipendi più dei nerazzurri, settimi anche in questa ulteriore graduatoria dove il fanalino di coda è il Borussia Dortmund. Il divario con le prime è poi abissale: l’Inter fattura un terzo del Real Madrid, la metà rispetto a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Barcellona e persino Arsenal. E anche sul monte ingaggi non si scappa: ad esempio per Real Madrid e Bayern, prossimo avversario della Beneamata, vale più o meno doppio rispetto a quello della squadra di Inzaghi. Tale gap, conclude Tuttosport, affonda le sue radici sui diritti TV e sui ricavi dallo stadio.

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia