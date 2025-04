Inter, futuro positivo per Zalewski! La situazione

Con una stagione ancora da terminare e con due competizioni in palio, l’Inter intanto continua a pensare anche al prossimo mercato estivo, con il nome di Nicola Zalewski tra le priorità di giugno.

FUTURO – Impatto positivo per Nicola Zalewski in questi quattro mesi di Inter. Arrivato in prestito con diritto di riscatto a Milano dopo un passato alla Roma non brillante, Nicola Zalewski ha saputo sfruttare le chance che Simone Inzaghi gli ha concesso a partita in corso. I nerazzurri sembrano essere soddisfatti dell’approccio del centrocampista polacco e dunque a fine stagione potrebbe essere riscattato dalla Roma. La cifra si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ma i nerazzurri parleranno con la Roma per provare ad abbassare il prezzo del cartellino.

Zalewski, presto nuovi contatti tra Inter e Roma

CONTATTI – E occhio anche alla situazione legata a Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter continua ad essere sul taccuino della Roma e per giunta cerchiato in rosso. Non è escluso, che subito dopo il Mondiale per Club, che le dirigenze si incontrino per provare ad abbassare a vicenda il costo dei rispettivi cartellini. Intanto Zalewski continua ad essere a disposizione di Inzaghi, sperando poi di ritrovarsi anche a luglio alla Pinetina.