Inter, fuori il caos ad Appiano si lavora: Inzaghi pensa a Parma e Genoa

L’Inter di Simone Inzaghi, nonostante quanto stia succendo fuori (vedi lo striscione della Curva Nord) continua a lavorare ad Appiano Gentile. I nerazzurri preparano quindi la stagione 2021/2022 da campioni d’Italia in carica

ALLENAMENTO – Seduta pomeridiana per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri – al completo da lunedì – continuano la preparazione in vista dell’esordio ufficiale contro il Genoa del 21 agosto alle 18.30. Il prossimo impegno invece sarà domenica 8 agosto contro il Parma di Gianluigi Buffon, l’ex portiere della Juventus tornato in Serie B e nel suo ex club (scopri come seguire il match).