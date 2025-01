Inter, Frattesi via entro il 29 gennaio? Che succede in Champions League

Il futuro all’Inter di Frattesi è ancora tutto da scrivere, ma cosa succede se il giocatore andasse via entro il 29 gennaio: ossia ultima giornata della fase campionato di Champions League?

IN BILICO – Futuro di Davide Frattesi all’Inter da scrivere. Il centrocampista ex Sassuolo vorrebbe giocare di più, visto il minutaggio assegnatogli da Inzaghi anche in questa stagione. Nelle gerarchie nerazzurre, il giocatore romano parte ancora dietro a Nicolò Barella, pilastro e vice-capitano difficilmente scavalcabile. Ecco perché il ragazzo sta accusando un certo malessere. La sua operazione in uscita, visti gli alti costi richiesti dall’Inter (45 milioni di euro), rimane comunque abbastanza complicata. Su di lui c’è la Roma, ma al contempo anche il Napoli di Antonio Conte. Proprio gli azzurri, però, rimangono un club da attenzionare dal momento che stanno trattando la cessione di Kvhicha Kvaratskhelia verso il PSG. Ma ipotizzando che Frattesi lasciasse l’Inter entro la fine di gennaio, cosa succederebbe in Champions League?

Cosa cambia in Champions League in caso di addio di Frattesi dall’Inter

REGOLAMENTO UEFA – Appunto, se fino allo scorso anno non c’erano problemi sul tesseramento o meno dei giocatori ad inizio anno, da questa stagione il regolamento è cambiato. Infatti, la Champions League, col suo nuovo format, finirà la sua prima parte (chiamata fase campionato) solamente il 29 gennaio. Proprio per questo, come spiega il regolamento UEFA, se un club vende un calciatore nel mercato di gennaio prima della fine della fase campionato di Champions League, non potrà sostituirlo nelle ultime due partite di gennaio con un altro calciatore, indipendentemente se questo dovesse arrivare da un’altra squadra o se fosse già presente in rosa. Ad esempio, se l’Inter vendesse ora Frattesi e comprasse un sostituto, si ritroverebbe comunque con un giocatore in meno per le ultime due partite