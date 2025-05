Inter, Frattesi verso il rientro: possibile impiego contro la Lazio

Dopo alcune settimane ai margini per problemi fisici, Davide Frattesi potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di domenica sera a San Siro contro la Lazio.

LAVORO – Il centrocampista nerazzurro, prezioso nelle rotazioni nerazzurre, si è allenato negli ultimi giorni con l’obiettivo di essere almeno convocato per il match contro i biancocelesti. Il rientro di Frattesi rappresenterebbe un’ottima notizia per l’Inter in una fase delicata della stagione. La sua capacità di inserirsi negli spazi, la corsa e la generosità in fase di pressing fanno di lui una pedina importante soprattutto nelle partite ad alta intensità, come quella che si prospetta contro la formazione di Baroni.

Inter, Inzaghi pensa a come far rientrare Frattesi

RIENTRO – Non è escluso che Inzaghi possa concedergli qualche minuto nel secondo tempo, magari per dare fiato ai titolari o per sfruttare la sua freschezza nel finale. Molto dipenderà dall’andamento del match e dalle sue condizioni fisiche, che lo staff tecnico continua a monitorare con attenzione nei prossimi giorni ad Appiano Gentile. In una rosa ricca di alternative ma messa alla prova da impegni ravvicinati e piccoli acciacchi, il possibile rientro di Frattesi aggiungerebbe un’arma in più per affrontare al meglio le ultime due partite di Serie A e infine la finale di Champions League.