L’Inter e la forza di San Siro: 54 + 14! Ma è tabù Bayern Monaco – TS

San Siro in questi anni si è rivelato un fortino per l’Inter di Simone Inzaghi. Mercoledì arriva il Bayern Monaco e il tecnico nerazzurro conta sui numeri del suo stadio.

FORT SAN SIRO – Per ipotecare una qualificazione sarà necessario blindare San Siro agli attacchi del Bayern Monaco. L’Inter, mercoledì sera, è chiamata a difendere il grandioso risultato dell’Allianz Arena (1-2) e per farlo si affida ai numeri del suo leggendario stadio. Basti pensare che dalla prima stagione di Inzaghi ad oggi (quindi dalla 2020-21 a quella attuale), l’Inter ha conquistato in Serie A 54 vittorie. Nei top cinque campionati europei hanno fatto meglio solo Liverpool (55) e Manchester City (56). Non solo, perché da quando Inzaghi ha messo piede sulla panchina della Beneamata ha raccolto in casa in Champions League 14 vittorie. Meglio solo hanno fatto Real Madrid (18), Manchester City e appunto Bayern Monaco (17).

La bestia nera dell’Inter a San Siro in Champions League è il Bayern Monaco

TABÙ – L’Inter in Champions League a San Siro non perde proprio dal 7 settembre 2022, ossia Inter-Bayern Monaco 0-2, prima partita dei gironi di Champions League. Da lì in avanti, poi nessun KO. E a Milano, sono cadute big di un certo calibro: Barcellona, Porto, Milan, Atletico Madrid e Arsenal. Ma mercoledì contro i bavaresi, bisognerà anche sfatare un tabù, che vede l’Inter sempre sconfitte nelle gare casalinghe in Europa contro il Bayern: quattro precedenti e quattro sconfitte (1988, 2006, 2011 e 2022).

Fonte: Tuttosport – Federico Masini