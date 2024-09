L’Inter è fortissima: Manchester City incartato. Che impatto! – CdS

Ieri sera all’Etihad l’Inter ha pareggiato contro il Manchester City. Prestazione molto positiva dei campioni d’Italia, che hanno dimostrato la loro grande forza.

TANTA ROBA – Esame superato per l’Inter, che ieri sera all’Etihad ha pareggiato contro il Manchester City di Pep Guardiola. I nerazzurri hanno giocato una buonissima partita, giocando con grande organizzazione e impensierendo più volte l’armata inglese. Come lo scorso 10 giugno a Istanbul, quando i Citizens incontrano la Beneamata devono sudare sette camicie. In quel caso, ci fu la zampata di Rodri a risolvere la questione, mentre ieri Haaland e compagni sono stati incartati dall’Inter fino al fischio finale. Inzaghi è uscito dall’Etihad anche con dei rimpianti. Insomma, l’Inter c’è ed è fortissima. Inizio molto promettente nella nuova super Champions League.

Inter propositiva e mai passiva: col Manchester City è solo 0-0

MAI PASSIVI – La truppa di Inzaghi ha giocato la sua partita, fatta di ripartenze veloci, organizzazione difensiva impeccabile e spirito di sacrificio. Tre ingredienti essenziali e imprescindibili per cercare di frenare gli alieni di Guardiola. Se ci fosse stata maggior precisione sotto porta e in fase di finalizzazione, si sarebbe parlato di qualcosa in più del pareggio a reti inviolate. I nerazzurri hanno ovviamente subito pure il Manchester City, ma mai da passivi. Anzi, hanno giocato un calcio propositivo e attento. Per Sommer, a parte due interventi nella ripresa su Gvardiol e Gundogan, poi il nulla.

