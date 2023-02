Inter a un fondo, attesi sviluppi da Zhang! E un risultato sportivo può aiutare – TS

Da ieri si parla di nuovo in maniera sostenuta della possibilità che l’Inter cambi proprietà in tempi brevi (vedi articolo). Zhang, secondo Tuttosport, può realmente cedere a un fondo e c’è una strada che nel caso aiuterebbe.

SOCCORSO AMERICANO – Dopo anni e anni di difficoltà finanziarie e restrizioni dalla Cina gli Stati Uniti possono arrivare ad aiutare l’Inter. È un fondo americano quello che le banche d’affari incaricate di gestire la situazione stanno valutando, come riporta oggi Tuttosport dopo le notizie di ieri. L’idea di Steven Zhang resta sempre di valutare il club un miliardo e duecento milioni, ma sono attese novità entro qualche mese. Questo per via del prestito ottenuto nel 2021 da Oaktree, che l’Inter dovrà rendere entro fine maggio 2024 per un totale di trecentocinquanta milioni (interessi al 12% inclusi). L’obiettivo di Zhang sarebbe il rifinanziamento, con l’alternativa di trovare un partner. La sua volontà, da sempre, è quella di tenersi l’Inter ma è chiaro che senza un aiuto le note difficoltà di gestione del club sarebbero insostenibili. Anche per via dei paletti sempre più stringenti imposti da Suning e dalla Cina. C’è anche un risultato sportivo che può dare una mano: andare oltre gli ottavi di finale di Champions League. Passare il turno col Porto darebbe un’ulteriore spinta d’immagine all’Inter per i possibili acquirenti, oltre a una fan base di spicco (stasera contro l’Udinese si dovrebbe superare quota settantamila spettatori) e al progetto del nuovo stadio sempre sostenuto da Zhang.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino