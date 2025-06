Inter-Fluminense a rischio? A Charlotte è allerta meteo! La situazione

A Charlotte, dove si disputerà Inter-Fluminense, è allerta meteo per lunedì. La situazione preoccupa, dopo quanto accaduto al Bank of American Stadium nel corso di Benfica-Chelsea al Mondiale per Club.

ALLERTA METEO – Quanto accaduto nel corso di Benfica-Chelsea, in scena la scorsa notte italiana, preoccupa e non poco l’ambiente nerazzurro. Inter-Fluminense, in programma alle ore 21.00 italiane di domani, sarà ospitata dalla stessa cornice, ovvero il Bank of American Stadium di Charlotte. E la situazione metereologica attesa lunedì non è poi tanto diversa da quella di ieri, che ha costretto ad allungare l’ottavo di finale del Mondiale per Club di ben altre 4 ore. A quattro minuti dalla fine, infatti, l’arbitro ha dovuto sospendere Benfica-Chelsea per un’allerta fulmini. La gara è ripresa dopo due ore, nonostante nel frattempo non vi sia stata nessuna precipitazione. La lunga attesa è dovuta al regolamento dello stadio della città di Charlotte, che prevede un protocollo obbligatorio – con sospensione di qualsiasi evento in corso – in caso di presenza di fulmini un un raggio di 8 miglia.

Allerta meteo per Inter-Fluminense: ecco cosa si rischia a Charlotte

IL RISCHIO – Le previsioni metereologiche delle ore 15.00 americane di lunedì – quando in Italia saranno le ore 21.00 – non rassicurano assolutamente. Quando ci sarà il fischio d’inizio di Inter-Fluminense, infatti, nella città del North Carolina sono previste altissime temperature e precipitazioni, con un forte allerta fulmini. La speranza è che quanto accaduto in Benfica-Chelsea non si ripeta, ma nessuno può scongiurare il problema fino alla fine della sfida degli ottavi del Mondiale per Club.