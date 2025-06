Inter-Fluminense, le probabili formazioni dell’ottavo di finale del Mondiale per Club

Inter-Fluminense sarà la partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Di seguito le probabili formazioni di entrambi gli allenatori.

INTER-FLUMINENSE, PROBABILI FORMAZIONI INTER – Chivu perde Pio Esposito per la partita di questa sera alle 21 italiane, ma recupera Marcus Thuram. L’attaccante francese, out nelle due partite contro Urawa Red Diamonds e River Plate, è ritornato nuovamente arruolabile. Per Pio scongiurate lesioni, ma resterà comunque fuori (lo ha annunciato lo stesso allenatore rumeno). Contro il Fluminense, il tecnico dell’Inter ha due dubbi da sciogliere: uno riguarda il ballottaggio a sinistra tra Federico Dimarco e Carlos Augusto; l’altro quello in attacco tra Sebastiano Esposito e appunto Thuram. Per il resto, confermata la squadra che ha battuto il River Plate, con Dumfries, Barella e Darmian a completare la catena di destra. Acerbi al centro della difesa.

INTER-FLUMINENSE, PROBABILI FORMAZIONI FLUMINENSE – Renato Gaucho ha recuperato sia Thiago Silva che Yeferson Soteldo per la partita contro l’Inter. Il primo ha buone chance di giocare dall’inizio, il secondo potrebbe entrare a gara in corso, come rivelato in conferenza stampa dall’allenatore brasiliano. Il Flu dovrebbe giocare con il canonico 4-2-3-1, guidato dal talento in regia di Martinelli e dalla velocità dell’attacco esterno Arias. Ma occhio all’eventuale cambio di modulo a tre. In questo caso, ci sarebbe in difesa l’inserimento di Inacio a fare coppia con Thiago Silva e Freytes.

INTER-FLUMINENSE, PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, Calligaris, De Vrij, Palacios, Re Cecconi, Luis Henrique, Zalewski, Cocchi, Dimarco, Berenbruch, Sucic, De Pieri, Carboni, Thuram,

Allenatore: Cristian Chivu

Indisponibili: Frattesi (infortunato), Pio Esposito (infortunato), Calhanoglu (infortunato), Bisseck (infortunato), Zielinski (infortunato), Pavard (infortunato), Taremi (motivi extra calcio)

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Rene; Martinelli, Hercules; Arias, Nonato, Canobbio; Cano.

In panchina: Eudes, Inacio, Fuentes, Guga, Manoel, Thiago Santos, Bernal, Ganso, Lezcano, Lima, Everaldo, Keno, Lavega, Baya, Serna, Soteldo.

Allenatore: Renato Gaucho Portaluppi

Indisponibili: Otavio (infortunato)