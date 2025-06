Inter-Fluminense, la probabile formazione: due dubbi per Chivu – CdS

Oggi alle 21 italiane Inter-Fluminense, sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il Corriere dello Sport ha stilato la probabile formazione di Cristian Chivu e si registra una doppia bagarre.

LA PARTITA – Cresce l’attesa per la partita degli ottavi di finale tra Inter e Fluminense. Il match si giocherà al Bank of America di Charlotte. I nerazzurri, dopo aver superato da primi il girone E a discapito di Urawa Reds, River Plate e Monterrey, adesso si ritrovano la squadra brasiliana allenata da Renato Gaucho (leggi conferenza stampa dell’allenatore brasiliano). Il Flu è una squadra da non sottovalutare. Mix di gioventù ed esperienza, dove spiccano in particolare tre giocatori: il veterano Thiago Silva, il fuoriclasse della squadra Arias e il talentuoso centrocampista Martinelli. In casa Inter, Chivu è alle prese con qualche forfait non banale: non saranno della partita né Francesco Pio Esposito né Davide Frattesi. Quest’ultimo ritornerà in anticipo a Milano, come scritto da lui stesso in un post Instagram. C’è però il recupero di Marcus Thuram. In vista della formazione da schierare, ci sono due dubbi da sciogliere e uno interessa proprio il centravanti francese.

La probabile formazione di Chivu per Inter-Fluminense: due ballottaggi

PROBABILE – Due ballottaggi in casa Inter per la sfida al Fluminense, che si giocherà alle 21 italiane. Uno a sinistra tra Federico Dimarco e Carlos Augusto. Il Corriere dello Sport dà il brasiliano in leggero vantaggio. L’altro riguarda il partner da affiancare a Lautaro Martinez: o Sebastiano Esposito o appunto Thuram. Il primo, al momento, resta il favorito. Per il resto, in campo, la formazione che ha steso il River Plate nell’ultima partita del girone con Acerbi centrale difensivo, Mkhitaryan mezzala e Dumfries laterale di destra. Ecco la probabile formazione di Inter-Fluminense secondo il quotidiano romano:

(3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro Martinez.