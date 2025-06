Inter-Fluminense: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà questa notte. Segui l’avvicinamento in diretta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; S. Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: C. Chivu

Fluminense (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xaviera, Thiago Silva, Freytes, Rene; Martinelli, Hercules; Arias, Nonato, Canobbio; Cano. Allenatore: R. Gaucho

Dove e quando si gioca Inter-Fluminense

Bank of America Stadium, Charlotte, ore 21.00 italiane (15.00 locali).

I precedenti

Soltanto un precedente tra Fluminense e Inter, in amichevole: era il 14 giugno 1961 e i brasiliani erano in tourneé in Italia. 50.000 tifosi accorsero a San Siro per vedere il nuovo acquisto Luis Suarez, appena comprato dal Barcellona. Il match terminò 1-1 con gli ospiti che sbloccarono la gara con Waldo a cui rispose Bicicli dieci minuti più tardi. Questo, inoltre, sarà il primo match in assoluto tra una squadra italiana e una brasiliana nella Coppa del Mondo per Club FIFA (compresi i formati precedenti). L’ultimo incontro ufficiale tra squadre dei due paesi è stata una vittoria per 3-2 del San Paolo contro il Milan nella Coppa Intercontinentale del 1993. L’Inter ha già affrontato una volta una squadra brasiliana, perdendo 1-0 contro il Santos nella Supercoppa Intercontinentale nel giugno 1969.

Inter-Fluminense, dove vederla in diretta TV e streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social! La sfida sarà trasmessa anche da Mediaset in chiaro su Canale 5.

I telecronisti di Inter-Fluminense

La telecronaca di DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini, mentre Mediaset ha scelto il duo Trevisani-Tiribocchi.

Gli indisponibili della partita

Inter: Frattesi, Calhanoglu, Bisseck, Zielinski, Pavard, Taremi, Pio Esposito

Fluminense: Otavio

LA SITUAZIONE DISCIPLINARE

Squalificati

Inter: nessuno

Fluminense: nessuno

Diffidati

Inter: Asllani, Barella, Lautaro Martinez, Bastoni, Carlos Augusto, S. Esposito, Dumfries

Fluminense: Arias, Bernal, Rene, Keno, Martinelli, Nonato

L’arbitro della partita

Il direttore di gara della sfida del Mondiale per Club è il salvadoregno Ivan Arcides Barton Cisneros.

Conferenze stampa della vigilia di Inter-Fluminense

Chivu: «Tutte le squadre rimaste hanno l’ambizione di andare avanti, di accedere ai quarti. Si tratta di una squadra brasiliana, che ha qualità, esperienza e intensità. Da questo punto di vista, la partita contro il River Plate è stata molto utile perché ci ha fatto alzare i giri del motore. Domani dovremo essere pronti a calarci subito in quel che la sfida ci offrirà. Il precedente che abbiamo mi fa ben sperare sul fatto che saremo all’altezza».

