Inter, fissata amichevole con il Monza ad Appiano Gentile: la data

Antonio Conte Verona-Inter

L’Inter ha fissato una partita amichevole ad Appiano Gentile contro il Monza, squadra che milita nel campionato di Serie B

AMICHEVOLE – Come riportato dal sito di “Sky Sport”, l’Inter disputerà una gara amichevole venerdì prossimo. Il test, utile a mantenere il ritmo partita in questo periodo di pausa per le nazionali, si svolgerà nel centro sportivo Appiano Gentile contro il Monza, squadra di Serie B.

Fonte: Sport.Sky.it