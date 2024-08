Inter, problemi fisici per Zielinski e Arnautovic: programmate visite mediche

Problemi fisici per Marko Arnautovic e Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’austriaco e il polacco hanno avvertito qualche fastidio nel corso della partita tra Inter e Pisa.

NUOVO PROBLEMA – Non è stato un inizio di stagione positivo per l’Inter di Simone Inzaghi dal punto di vista dei problemi fisici. Dopo Mehdi Taremi, infatti, la nuova preoccupazione è rivolta nei confronti di Marko Arnautovic e Piotr Zielinski. Stando a quanto riportato da Pasquale Guarro, entrambi i giocatori durante la sfida amichevole contro il Pisa hanno avvertito fastidi che hanno costretto lo staff tecnico a monitorarli da vicino. La situazione si complica ulteriormente per Simone Inzaghi, che dovrà già fare a meno dell’ultimo arrivato Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, recentemente acquistato per rinforzare il reparto offensivo, ha subito un problema muscolare che lo terrà lontano dal campo per almeno 2-3 settimane.

Due nuovi problemi fisici, subito visite mediche!

PRESTO NOVITÀ – Per comprendere l’entità dei loro infortuni, entrambi i giocatori si sottoporranno a esami medici approfonditi nella giornata di domani. Il club nerazzurro è in attesa di conoscere i risultati per determinare la gravità dei problemi e il tempo necessario per il recupero.