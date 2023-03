Inter-Fiorentina, tre indisponibili per Inzaghi. Correa dal 1′ – Sky

Tra poche ore l’Inter ritornerà in campo in campionato per cancellare le ultime due sconfitte consecutive. L’avversaria sarà la Fiorentina, Simone Inzaghi è alle prese con un’emergenza totale. Queste sono le probabili formazioni secondo Sky Sport.

UN BALLOTTAGGIO – C’è solo un ballottaggio per Simone Inzaghi e la sua Inter secondo Sky Sport. Per il match da giocare con la Fiorentina potrebbe partire dal primo minuto Joaquin Correa, che si è allenato per due settimane con la squadra. Lautaro Martinez è tornato da poco dal ritiro con l’Argentina, non è sicura la sua titolarità. In difesa ritorna Alessandro Bastoni, che giocherà con Matteo Darmian e Francesco Acerbi. A causa degli infortuni saranno assenti Milan Skriniar, Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa