Inter-Fiorentina, torna Godin dal 1′. Eriksen ancora dalla panchina? – SM

Condividi questo articolo

Inter-Fiorentina si avvicina. La gara di questa sera, in programma alle 21:45, è fondamentale per i nerazzurri che vogliono tornare al secondo posto in classifica, attualmente occupato dall’Atalanta. Si rivede Godin dal 1′. Eriksen potrebbe partire, ancora una volta, dalla panchina. Le ultime da “SportMediaset”

DUBBI – Inter-Fiorentina è alle porte. Antonio Conte non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. Per la sfida con i viola dovrebbe tornare Lukaku dal 1′, che farebbe coppia con Alexis Sanchez. A fare spazio al belga, nella formazione titolare, sarà Lautaro Martinez. In difesa torna Godin dal 1′, affiancato da De Vrij e Skriniar. A centrocampo agiranno Brozovic e Barella, con Moses sulla destra, favorito su Candreva e Biraghi sulla sinistra. Sulla trequarti Borja Valero potrebbe essere preferito ad Eriksen.