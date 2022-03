Inter-Fiorentina, San Siro verso il tutto esaurito. Dovrà essere il 12° uomo

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino domenica sera e ora prepara la sfida di sabato contro la Fiorentina. Ad attendere i nerazzurri ci sarà probabilmente il tutto esaurito con San Siro pronto a spingere la squadra di Simone Inzaghi.

FATTORE – L’Inter avrà un fattore in più contro la Fiorentina. I nerazzurri infatti giocheranno sabato alle 18 davanti a un San Siro vicino al tutto esaurito. Mancano davvero pochissimi biglietti per raggiungere il pieno del 75% della capienza e il tifo nerazzurro dovrà essere il 12° uomo per spingere Inzaghi e i suoi ragazzi verso la vittoria. L’Inter ha bisogno di qualsiasi aiuto possibile per uscire dal periodo difficile e continuare la corsa verso il 20esimo scudetto e San Siro dovrà essere decisivo come in passato. Sbagliare non si può più perché le altre sono lì e potrebbe allungare in classifica.