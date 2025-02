Inter-Fiorentina, le probabili formazioni per la 24ª giornata di Serie A

Inter-Fiorentina si giocherà oggi alle 20.45 allo Stadio “San Siro” di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A.

INTER-FIORENTINA, PROBABILI FORMAZIONI CASA – In casa Inter, Simone Inzaghi scioglierà le ultime riserve nella mattinata di oggi. Ad Appiano Gentile, infatti, avverrà la rifinitura per capire quali scelte verranno fatte per Inter-Fiorentina. Federico Dimarco, smaltita la febbre, si accomoderà in panchina. E anche Joaquin Correa dovrebbe essere convocato. Per il resto, qualche cambio rispetto a giovedì Inzaghi lo farà. Si prepara Pavard dal primo minuto al posto di Bisseck, mentre la vera novità dovrebbe riguardare il ruolo del centrale con Francesco Acerbi (oggi 37 anni) pronto a scendere in campo dall’inizio a distanza di quasi 3 mesi. De Vrij si accomoderà in panchina. In mezzo al campo, Inzaghi rilancia Barella titolare mentre gli esterni saranno Darmian a destra per sopperire all’assenza di Dumfries squalificato e Carlos Augusto a sinistra. In avanti, Thuram con Lautaro Martinez.

INTER-FIORENTINA, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – La Fiorentina di Raffaele Palladino, rispetto a giovedì, avrà a disposizione più pedine, tant’è che il tecnico napoletano sarebbe anche pronto a cambiare modulo. Gli assenti saranno Comuzzo squalificato, Adli e Pablo Marì acciaccati. Tra i nuovi arrivati di gennaio, pronti a giocare dall’inizio sia Fagioli che Folorunsho. La bagarre è però sulla trequarti tra l’argentino Beltran e l’islandese Gudmundsson, rientrato dopo la tonsillite. Il primo sembra essere favorito per giocare dietro a Kean. In difesa, Pongracic giocherà al posto di Comuzzo. Mentre in mezzo al campo, Fagioli verrà affiancato da Rolando Mandragora. Convocati sia Zaniolo che Ndour.

INTER-FIORENTINA, PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Martinez, Calligaris, Bisseck, De Vrij, Dimarco, Zalewski, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Taremi Arnautovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Di Gennaro (infortunato), Dumfries (squalificato)

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Parisi; Kean.

In panchina: Terracciano, Martinelli, Moreno, Richardson, Colpani, Cataldi, Zaniolo, Ndour, Caprini, Gudmundsson

Allenatore: Raffaele Palladino

Indisponibili: Adli (infortunato), Bove, Pablo Marì (infortunato), Comuzzo (squalificato)

Arbitro: La Penna (sezione Roma), Assistenti: Scatragli-Moro, Quarto Uomo: Ayroldi, VAR: Meraviglia, AVAR: Fabbri.