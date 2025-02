Inter-Fiorentina, la probabile formazione di Inzaghi urla novità: due su tutte!

Nella probabile formazione di Inter-Fiorentina compaiono una serie di novità. Due scelte di Inzaghi su tutte balzano all’occhio, ma non sono le uniche.

DA FIRENZE A MILANO – Da Firenze a Milano, dall’Artemio Franchi a San Siro, da un undici all’altro: nel giro di quattro giorni tutto cambia per Inter e Fiorentina, anche i protagonisti in campo scelti da Simone Inzaghi e Raffaele Palladino. Anche il secondo del duplice scontro consecutivo tra le due formazioni sta per arrivare: questa volta il gruppo nerazzurro, reduce dal tris viola fuori casa, grida vendetta davanti ai propri tifosi. Dopo giornate complicate e il pareggio quasi inaspettato del Napoli di ieri sera, la squadra interista ha la necessità di rispondere sul campo ritrovando il giusto benessere. Per farlo Inzaghi ha scelto di apportare alcune modifiche alla probabile formazione di Inter-Fiorentina

Inter-Fiorentina, la probabile formazione scelta da Inzaghi

LE NOVITÀ – Inzaghi cambia gli interpreti di Firenze, puntando su nuovi volti per Inter-Fiorentina. Nella probabile formazione, che tra sole poche ore verrà ufficializzata, compaiono delle novità interessanti. Due fra tutte: il tanto atteso ritorno di Francesco Acerbi, rimasto davvero troppo a lungo ai box a causa dell’infortunio, e il rilancio dal primo minuto di Matteo Darmian. L’assenza per squalifica di Denzel Dumfries, che ha ormai ottenuto il posto fisso da titolare sulla fascia destra, fa risalire in cattedra l’italiano. Rispetto a giovedì scorso, poi, Inzaghi cambia anche altre pedine: tornano Benjamin Pavard e Nicolò Barella. Sulla sinistra, invece, ancora spazio a Carlos Augusto.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.