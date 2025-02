Inter-Fiorentina: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

174° confronto in Serie A (72 vittorie nerazzurre, 46 viola e 55 pareggi), che si sfidano quattro giorni dopo il proseguimento della 14ª giornata. In casa Inter le due formazioni si sono affrontate 86 volte in Serie A con un bilancio di 50 successi nerazzurri, 16 vittorie dei toscani e 20 pareggi.

Come seguire Inter-Fiorentina IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:15, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Inter-Fiorentina, dove vederla in diretta TV

Su DAZN 1 (canale 214 Sky). È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell’app DAZN in streaming.

Dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

La partita su DAZN: i telecronisti

La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Buscaglia-Ambrosini.

Gli indisponibili della partita

Inter: Di Gennaro, Dimarco

Fiorentina: Adli, Bove, Pablo Marì

L’arbitro della partita

Arbitro: La Penna

Assistenti: Scatragli-Moro

Quarto uomo: Ayroldi

Assistente VAR: Meraviglia

Assistente AVAR: Fabbri

SITUAZIONE DISCIPLINARE

Squalificati

Inter: Dumfries

Fiorentina: Comuzzo

Diffidati

Inter: Bastoni

Fiorentina: Fagioli, Gosens, Kean, Mandragora, Zaniolo

Conferenze stampa della vigilia

Sia Simone Inzaghi che Raffaele Palladino non hanno parlato alla vigilia della partita.