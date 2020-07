Inter-Fiorentina: Lukaku torna in campo dal primo minuto? – Sky

Inter-Fiorentina di domani sera dovrebbe vedere il ritorno in campo di Romelu Lukaku dal primo minuto dopo il finale (con gol) nell’ultima sfida contro la Roma. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport 24”

RITORNO DALL’INIZIO? – Lukaku dovrebbe tornare titolare nella sfida di domani: «Romelu Lukaku dovrebbe tornare titolare contro la Fiorentina, ma verificheremo nel pomeriggio. E’ tornato contro la Roma e spera di essere titolare. Ha segnato 27 gol in stagione, 21 in campionato. Ha eguagliato la sua migliore stagione, quella 17-17 col Manchester United. Se andiamo a vedere nella storia dell’Inter solo 4 giocatori hanno segnato 21 gol in Serie A nella loro stagione d’esordio e sono mostri sacri come Meazza, Nyers e Ronaldo. Lukaku ambisce ad aumentare il suo bottino per certificare la bontà della sua stagione che per lui ha voluto dire tanto in un campionato nuovo e in nuovo paese dove ha trovato subito feeling con la Serie A e con Conte».