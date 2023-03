Inter-Fiorentina, fiducia Inzaghi per 3 giocatori. Italiani OK − Sky

L’Inter si prepara al match contro la Fiorentina. Inzaghi può strappare qualche sorriso in merito agli acciaccati dell’infermeria nerazzurra. C’è ottimismo per tre giocatori. Bene gli italiani

BOLLETTINO − Accantonata la sosta per le nazionali, oggi sarà l’ultima uscita per Lukaku, Calhanoglu e Brozovic, l’Inter si rituffa nuovamente sul campionato. C’è un mese di aprile fitto di impegni da affrontare, a partire dalla gara contro la Fiorentina sabato alle 18 a San Siro. Come racconta Andrea Paventi in collegamento per Sky Sport 24 da Appiano Gentile, Simone Inzaghi recupera qualche pezzo. C’è grande ottimismo per Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Robin Gosens. Da capire chi dei tre potrà scendere in campo dal primo minuto. Bisogna, invece, ancora pazientare per Milan Skriniar. Rientrati ieri anche i tre italiani impegnati con la Nazionale di Roberto Mancini: Francesco Acerbi, Nicolò Barella e Matteo Darmian. Stanno bene e contro la Fiorentina saranno arruolabili.