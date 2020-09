Inter-Fiorentina, Eriksen titolare. Ballottaggio sulla sinistra, un favorito – Sky

Secondo quanto riporta Andrea Paventi – spesso inviato ad Appiano Gentile – di “Sky Sport”, per Inter-Fiorentina il tecnico Antonio Conte sembra intenzionato a far scendere in campo Christian Eriksen dal primo minuto. Ballottaggio sulla sinistra, con Perisic favorito su Ashley Young.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo le voci che arrivano da “Sky Sport”, dopo aver seguito gli allenamenti dei nerazzurri agli ordini di Antonio Conte, per Inter-Fiorentina potrebbe esserci una grande occasione per Christian Eriksen. Il danese dovrebbe infatti scendere in campo dal primo minuto nel 3-4-1-2 che verrà schierato. Oltre a lui, diverse sono le scelte già sicure. Dubbi invece sulla fascia sinistra e in difesa, dove mancherà lo squalificato Stefan de Vrij. Queste le parole dell’inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi: «In vista di sabato sera ci aspettiamo Eriksen in campo, con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez davanti. Al centro sicuramente giocheranno Nicolò Barella e Roberto Gagliardini. Ballottaggio sulla sinistra, dove Ivan Perisic è davanti ad Ashley Young, mentre sarà sicuramente in campo la novità di mercato Achraf Hakimi a destra. Dietro mancherà lo squalificato Stefan de Vrij. Con Milan Skriniar al centro di alcune voci di mercato, probabilmente Aleksandar Kolarov e Danilo D’Ambrosio potrebbero accompagnare Alessandro Bastoni nei tre davanti a Samir Handanovic».