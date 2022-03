Inter-Fiorentina, dal 1′ esterni titolari o un cambio? Inzaghi studia le mosse

È vigilia di Inter-Fiorentina. Inzaghi sta studiano le mosse in vista della gara di domani a San Siro. Oltre al dubbio Brozovic (vedi articolo), c’è da capire chi saranno gli esterni di centrocampo

CORSIE − Non pochi dubbi alla vigilia per Simone Inzaghi in vista di Inter-Fiorentina. Oltre al dubbio più grande relativo alla presenza o meno di Brozovic, il tecnico nerazzurri sta risolvendo gli ultimi dettagli anche sul fronte esterni di centrocampo. Come riporta Marco Barzaghi su Sport Mediaset, al momento sono in vantaggio i due quinti titolari: Denzel Dumfries e Ivan Perisic. Per lo scalpitante Robin Gosens, dunque, altra panchina nonostante le buone prestazioni contro Salernitana e Torino.