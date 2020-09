Inter-Fiorentina, Conte punta su Eriksen? Tre i dubbi di formazione

Domani alle 20.45 l’Inter di Conte farà il suo esordio in campionato. I nerazzurri affronteranno la Fiorentina di Iachini. Ecco le ultime sulla probabile formazione con Eriksen pronto a una maglia da titolare

TREQUARTISTA – Eriksen o non Eriksen? Questo il principale dilemma che accompagnerà i tifosi nerazzurri fino alla consegna delle formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina. Il danese ha giocato da titolare l’ultima amichevole e al momento è in vantaggio su Stefano Sensi. Antonio Conte oggi in conferenza stampa (QUI le sue dichiarazioni) ha confermato come i nerazzurri stiano lavorando a qualcosa di nuovo rispetto al passato e la direzione sembra proprio quella del 3-4-1-2 con il danese che domani potrebbe proprio agire come trequartista alle spalle di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

DUBBI – Due gli altri dubbi per Conte. Il primo riguarda il centrocampo dove Roberto Gagliardini e il neo arrivato Arturo Vidal si giocano una maglia da titolare al fianco di Nicolò Barella. Sulla sinistra Ashley Young favorito su Ivan Perisic.