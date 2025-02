Inter-Fiorentina con Correa? Sale un’ipotesi! Poi bagarre – Sky

Inter-Fiorentina è il posticipo della ventiquattresima giornata di campionato. Le ultime su Joaquin Correa, con una bagarre ancora in corso.

NUOVA PARTITA – Ed è di nuovo Inter-Fiorentina. Dopo la clamorosa disfatta di Firenze, i nerazzurri ritorneranno a giocare contro la Viola a distanza di appena 96 ore. Domani a San Siro sfida assolutamente da non sbagliare per la squadra di Simone Inzaghi, che mai aveva preso tre gol di scarto in una singola partita negli ultimi quattro anni. In mattinata l’Inter si è allenata con Federico Dimarco e Joaquin Correa tra i giocatori monitorati (leggi report allenamento). Ma tra i due, l’argentino ha buone chance di ritornare tra i convocati. Per Dimarco ancora febbre e quindi non dovrebbe esserci domani con la Fiorentina. Si riposerà in vista del derby d’Italia contro la Juventus.

Inter-Fiorentina, attesi cambi rispetto al Franchi: la probabile formazione

CAMBI – In vista di Inter-Fiorentina, Simone Inzaghi potrebbe anche rilanciare Francesco Acerbi dal primo minuto, con de Vrij che dopo mesi ritornerà nuovamente in panchina. Acerbi non vede il campo addirittura dal 23 novembre. Una vita fa. Ma la vera bagarre in Inter-Fiorentina riguarda la fascia sinistra. Al posto di Dimarco si candida per una maglia dal primo minuto Carlos Augusto. Ma il brasiliano è tallonato dal neo-acquisto Nicola Zalewski, che giovedì era al Franchi ma solo da tifoso in quanto impossibilitato a scendere in campo, visto che lo scorso primo dicembre non rientrava tra i tesserati nerazzurri. Per il resto, Inzaghi rilancia Barella e si rivedrà anche Darmian, che prenderà il posto di Dumfries. La probabile formazione per Inter-Fiorentina:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.