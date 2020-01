Inter-Fiorentina, Brozovic verso il forfait. Eriksen convocato? – Sky

Inter-Fiorentina, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, si avvicina. Secondo quanto riferito da Sky per la sfida di domani sera Antonio Conte dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic, infortunatosi nella sfida contro il Lecce. Chance per Christian Eriksen?

DUBBI – Inter-Fiorentina è alle porte e Antonio Conte deve far fonte ad alcune assenze, soprattutto nella zona centrale del campo. Marcelo Brozovic, infortunatosi alla caviglia nella sfida contro il Lecce, non dovrebbe farcela. Il calciatore sta meglio ma proverà a recuperare per la sfida di campionato contro l’Udinese. Al suo posto dovrebbe giocare Borja Valero. Milan Skriniar, uscito per un malessere di natura influenzale, sarà regolarmente in campo. Gagliardini non recupera, Vecino invece potrebbe figurare tra i convocati. Con l’emergenza infortuni a centrocampo Conte potrebbe decidere di convocare Christian Eriksen, appena arrivato all’Inter. In attacco spazio ad Alexis Sanchez in coppia con Lautaro Martinez.