Inter-Fiorentina 2-1: una magia di Barella porta i nerazzurri in semifinale

Termina il secondo tempo di Inter-Fiorentina, quarto di finale di Coppa Italia. Barella risponde a Caceres con un gol straordinario. Il 2-1 porta l’Inter in semifinale, contro il Napoli. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto a cura di Inter-News.it.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo di Inter-Fiorentina si apre con i nerazzurri in grande condizione. Lautaro Martinez (2 volte) e Matias Vecino vanno vicini al raddoppio. Al 60′, però, la beffa: Martin Caceres incorna bene un calcio d’angolo, e trova il pareggio viola. Pochi minuti dopo Dusan Vlahovic viene murato da Samir Handanovic, che sventa in corner. Al 66′ Antonio Conte lancia in campo il neo-arrivato Christian Eriksen, e un minuto dopo arriva il 2-1 nerazzurro. L’Inter sviluppa velocemente l’azione in verticale, accarezzando la fascia destra: Nicolò Barella pesca perfettamente un rinvio della difesa della Fiorentina, e di controbalzo da fuori area spiazza il portiere viola. Il 2-1 dell’Inter bagna le polveri della Fiorentina, che non punge più come prima. Al 74′ spazio anche per Victor Moses: il neo-acquisto sostituisce Antonio Candreva, autore del vantaggio. All’83’ il primo lampo di Eriksen: pesca perfettamente Lautaro Martinez in verticale, e il Toro segna con un tunnel a Terracciano. Il gol viene però subito annullato per fuorigioco dell’argentino. Nel finale, spazio anche per Sebastiano Esposito, che all’89’ sostituisce Romelu Lukaku. Il talento del 2002 va vicino alla rete al 92′: si smarca bene sul passaggio di Vecino, ma la girata viene bloccata da un difensore. Dopo 3 minuti di recupero, la partita termina 2-1 per l’Inter. I nerazzurri incontreranno il Napoli in semifinale.

INTER 2 – FIORENTINA 1

MARCATORI: 44′ Candreva (I), 60′ Caceres (F), 67′ Barella (I)

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 23 Barella, 15 Young; 7 Sanchez, 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 21 Dimarco, 31 Pirola, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi, 37 Skriniar; 11 Moses, 20 Borja Valero, 24 Eriksen; 32 Agoume, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres; 21 Lirola, 24 Benassi, 5 Badelj (C), 78 Pulgar, 29 Dalbert; 25 Chiesa, 28 Vlahovic.

A disposizione: 33 Brancolini, 69 Dragowski; 6 Ranieri, 23 Venuti, 93 Terzic; 15 Olivera, 16 Eysseric, 19 Montiel, 27 Zurkowski; 11 Sottil, 18 Ghezzal, 63 Cutrone.

Allenatore: G. Iachini

Note: Ammonito Iachini al 66′ (F) dalla panchina, gol annullato a Lautaro Martinez (I) all’83’.

Ammoniti: Caceres al 44′ (F), Benassi al 65′ (F), Sottil al 90′ (F).

Sostituzioni: Cutrone al 55′ al posto di Badelj (F), Eriksen al 66′ al posto di Sanchez (I), Moses al 74′ al posto di Candreva (I), Sottil all’80’ al posto di Chiesa (F), Ghezzal all’85’ al posto di Lirola (F), Esposito all’89’ al posto di Lukaku (I).

Recupero: 1′ (PT), 3′ (ST)