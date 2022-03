Inter, finiti i ‘bonus’. Ora non si può più sbagliare da qui alla fine

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino ieri sera. Il gol di Alexis Sanchez ha evitato un ko che sarebbe pesato tantissimo ma il pari non può dare soddisfazione alla squadra di Simone Inzaghi. Ora la vetta dista 4 punti (1 in caso di vittoria col Bologna) ma non si può più sbagliare.

STOP – Cosa rimane dopo Torino-Inter? Che i nerazzurri hanno esaurito i ‘bonus’. La squadra di Inzaghi infatti, da qui alla fine della stagione, non possono più lasciare punti per strada altrimenti sarà praticamente impossibile vincere lo scudetto, il 20esimo, il secondo consecutivo. L’Inter, già da sabato contro la Fiorentina, deve tornare a macinare punti prima della sosta nazionali, poi ci sarà lo scontro diretto con la Juventus (in caso di sconfitta rientrerebbero i bianconeri in corsa definitivamente) e poi tante altre partite. L’Inter, dopo un mese nero di febbraio, ha esaurito i ‘bonus’. Ora serve solo vincere, macinare punti e incrociare le dita che il Milan faccia qualche passo falso. Il campionato è strano, lo stiamo vivendo ogni giornata, ma i ‘bonus’ esauriti potrebbe dare pressioni ulteriori all’Inter.