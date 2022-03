Inter, finita la Champions League buone notizie dal ranking UEFA: crescita netta

L’Inter ieri purtroppo ha dovuto abbandonare la Champions League, con l’eliminazione per mano del Liverpool. Ci sono però buone notizie a livello di ranking UEFA, dove prosegue la crescita.

I DATI – L’Inter chiude la stagione 2021-2022 con diciotto punti nel ranking UEFA. Al momento, in attesa che finiscano le partite di stasera e che si completi la stagione, i nerazzurri sono noni e di italiane solo la Juventus ha fatto meglio (è a venti punti). Contando il ranking complessivo, ossia sui cinque anni, i punti totali sono sessantasette: coi due di ieri, per la vittoria di Liverpool, superata un’altra italiana ossia il Napoli. In classifica c’è la ventitreesima posizione, con non tante possibilità di sorpasso da parte di chi sta sotto. E la buona notizia è un’altra: nella prossima stagione sarà scalato il 2017-2018, dove i nerazzurri non avevano partecipato alle coppe. Questo significa che, mentre quasi tutti i grandi club scaleranno punti, il ranking UEFA dell’Inter ripartirà da quota sessantasette. Con la possibilità di migliorarlo ulteriormente. Per quanto riguarda i punti complessivi sono quindici nel 2018-2019, venticinque nel 2019-2020 (miglior prestazione del periodo) e nove nella passata stagione. Un dato che segnala come l’Inter abbia, di fatto, raddoppiato il suo rendimento da un anno fa.