Inter, finalmente una buona notizia: ultimi tamponi tutti negativi, oggi pausa

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo e iniziare il weekend con un po’ di tranquillità in più. Come riportato da “Sky Sport”, i tamponi di ieri, analizzati oggi, non hanno restituito nuove positività

TUTTI NEGATIVI – L’esito tanto atteso è arrivato. I tamponi effettuati ieri dal gruppo squadra hanno restituito esito negativo al Coronavirus, per tutti. In casa Inter restano quindi quattro i positivi al Covid-19, oltre al membro dello staff. Si tratta, come noto, del portiere-capitano Samir Handanovic, del centrale difensivo Stefan de Vrij, del jolly Danilo D’Ambrosio e del centrocampista Matias Vecino. Per oggi non sono previsti altri controlli. L’attenzione ora va rivolta allo scontro con le Nazionali e la data clou è stata fissata (vedi articolo).