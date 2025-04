Inter, finale di stagione complicato! Il calendario a confronto

In vista della lotta scudetto contro il Napoli, l’Inter studia con attenzione anche le avversarie dei partenopei. Lo scudetto si accende adesso, con le ultime cinque partite in programma.

LOTTA SCUDETTO – Con la Coppa Italia ormai definita, l’Inter pensa esclusivamente alla sfida contro la Roma in programma domenica pomeriggio alle 15 a San Siro. I nerazzurri, dopo la sconfitta contro il Bologna, si ritrovano a pari punti con il Napoli a 71 punti e si giocheranno lo scudetto colpo dopo colpo in queste ultime cinque giornate. In caso di parità sul gong finale, si giocherà in casa della migliore con la differenza reti. E in questo momento questo piccolo vantaggio sorride all’Inter.

Inter-Napoli, lotta serrata! I calendari a confronto

CALENDARI – Intanto i due calendari a confronto sorridono – sulla carta – ad Antonio Conte con le sfide in programma contro Torino e Genoa che hanno archiviato la pratica salvezza e giocano in un momento di tranquillità. Poi la sfida al Lecce e nelle ultime due partite le sfide contro Parma e Cagliari che potrebbero avere la salvezza in tasca. Discorso diverso invece per l’Inter di Simone Inzaghi che si ritrova prima la Roma e poi la Lazio, entrambi in corsa per un posto in Champions League o comunque in lotta per un posto in Europa. Infine le tre gare contro Hellas Verona, Torino e Como che potrebbero risultare più complicate del previsto.