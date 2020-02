Inter, finale Europa League e Coppa Italia? Calendario da incubo a maggio

Si prospetta un calendario pazzesco in Serie A (e non solo) a maggio per l’Inter nel caso dovesse giungere in finale sia in Europa League che in Coppa Italia

CALENDARIO – L’Inter potrebbe dover disputare ben 9 partite in 24 giorni a maggio nel caso dovesse arrivare in finale di Europa League ed altrettanto in Coppa Italia. Si prospetta infatti il seguente campionato: “Inter-Fiorentina (3 maggio), Genoa-Inter (10 maggio), Juventus-Inter (13 maggio), Inter-Napoli (17 maggio), Inter-Sampdoria (data del recupero non ancora decisa, ma il 20 maggio sarebbe unico slot disponibile), Inter-Atalanta (24 maggio). Da considerare inoltre la finale di Coppa Italia (al momento prevista il 20 maggio), la semifinale di ritorno di Europa League (7 maggio) e l’eventuale finale il 27 maggio“.