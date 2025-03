Inter-Feyenoord, le probabili formazioni per la Champions League

Inter-Feyenoord si giocherà oggi alle 21:00 allo Stadio “San Siro” di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

INTER-FEYENOORD, PROBABILI FORMAZIONI CASA – In casa Inter, Simone Inzaghi dovrà fare a meno per la sfida di questa sera ancora di Federico Dimarco, Matteo Darmian e Nicola Zalewski. Una lista di infortuni piuttosto corposa, che nelle ultime ore ha visto anche l’ingresso di Piotr Zielinski, il quale ne avrà almeno per 45 giorni. Domenica l’Inter giocherà a Bergamo contro l’Atalanta nello scontro diretto in campionato, ecco perché alcune scelte di Inzaghi saranno appunto calcolate e mirate anche a quella partita. Riposeranno tre pezzi da novanta come Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, che verranno sostituiti da Mehdi Taremi, Davide Frattesi e Yann Aurel Bisseck. Ritornano dal primo minuto sia Yann Sommer che Carlos Augusto.

INTER-FEYENOORD, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Il Feyenoord recupera gente come Trauner e Facundo Gonzalez per la partita di oggi, ma dovrà fare a meno del forte Paixao e di Osman. Il primo fuori per un infortunio alla coscia, il secondo out per squalifica. Van Persie in avanti andrà con il croato Ivanusec, che sarà coadiuvato dai soliti Carranza e Hadj Moussa. In mezzo al campo, avanzerà Beelen, che a Rotterdam ha giocato da centrale difensivo. Moder e Small a supporto. In difesa, accanto al gigante Hancko c’è appunto il rientrante Trauner.

INTER-FEYENOORD, PROBABILI FORMAZIONI

(Inter 3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

In panchina: Josep Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bastoni, Aidoo, Cocchi, Asllani, Barella, Berenbruch, Lautaro Martinez, Arnautovic.

Allenatore. Simone Inzaghi.

Indisponibili Inter: Matteo Darmian (infortunio), Nicola Zalewski (infortunio), Federico Dimarco (infortunio), Piotr Zielinski (infortunio), Joaquin Correa (fuori dalla lista UEFA).

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Reid, Trauner, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Beelen, Small; Hadj Moussa, Carranza, Ivanusec.

In panchina: Andreev, Ka, Facundo Gonzalez, Mitchell, Giersthove, Zand, Plug, Kraaijeveld, Sliti, Redmond, Ueda.

Allenatore: Robin Van Persie.

Indisponibili Feyenoord: Bijlow (infortunio), Hwang (infortunio), Milambo (infortunio), Nieuwkoop (infortunio), Paixao (infortunio), Stengs (infortunio), Timber (infortunio), Zerrouki (infortunio), Osman (squalificato).

Arbitro: Ivan Kruzliak (Slovacchia); Assistenti: Hancko, Pozor; Quarto ufficiale: Kralovic; VAR: Dingert (Germania), AVAR: Benjamin (Germania).